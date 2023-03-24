"كهرباء دبي" تبحث التعاون مع مجموعة من شركات الاستثمار العالمية

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، ووفد من المستثمرين العالميين ومحللي أبحاث الأسهم، من شركات "ويليام بلير"، و"ميلينيوم كابيتال"، و"جيمواي"، و"إيست سبرينغ"، و"جينيسون"، و"جيه بي مورغان" سبل التعاون بين الهيئة والشركات، لا سيما في مجال التمويل الأخضر والمستدام والمشاركة في المشاريع التي تنفذها الهيئة.

وأكد الطاير أن دبي تواصل الاحتفاظ بصدارتها العالمية كوجهة مثالية للسياح والزوار والمكان المفضل للأعمال، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وبيئة محفزة تساعد على تسهيل ممارسة الأعمال وتضمن فرصاً استثمارية واعدة.

واستعرض الطاير أهم مشاريع الهيئة والشركات التابعة لها والتي تدعم البنية التحتية الرائدة في دبي، وناقش الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة، إضافة إلى آفاق النمو المستدام، وأهم مجالات الاستثمار، فضلاً عن ركائز النمو في الطلب.

وقال إن الهيئة، تعتبر المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفي ظل الزيادة في الطلب على خدمات الطاقة والمياه، لديها رؤية واضحة في ما يخص التدفقات النقدية، والتي تنعكس في صورة توزيعات أرباح للمساهمين. وبالنسبة لعام 2022، فقد حققت الهيئة أفضل أداء ماليا سنويا مُجَمَّعا ومستقلا في تاريخها التشغيلي، وزادت إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها عن عام 2022 إلى 9.9 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60% عن سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية للشركة.

كما استعرض الطاير مشاريع الهيئة في الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050. وتسعى الهيئة إلى أن تكون نسبة 25% من قدرتها الإنتاجية من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030، الأمر الذي يعزز هامش الأرباح التشغيلية.

وسلط الضوء على استراتيجية الهيئة التي تركز على ضمان تحقيق عوائد مستدامة، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو مستقبلا، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي بالنسبة للمساهمين.

حضر اللقاء، الذي عُقد في المبنى الرئيسي للهيئة، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وتوماس فيرغيس، رئيس المالية، وعدد من مسؤولي الهيئة.

