«تراحم الخيرية» تستهدف علاج 200 مريض خلال رمضان

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي أنها تستهدف توفير العلاج لأكثر من 200 مريض من خلال برنامج «الناس للناس»، الذي يذاع عبر إذاعة دبي على تردد 93 إف إم يومياً خلال شهر رمضان. يقدم البرنامج الذي يذاع في الساعة الثانية ظهراً يومياً، المذيع يوسف الحمادي، ونائب المدير العام لمؤسسة تراحم محمد الملا، ويعرض البرنامج حالات مرضية واحتياجاتها العلاجية. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خالد القاسم: «يسهم البرنامج الإذاعي في جمع التبرعات لدعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل أو علاج الحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية للمرضى». وأشار القاسم إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم علاج 600 حالة عن طريق البرنامج، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، وجلسات غسيل كلوي، وجلسات كيماوي، وزراعة كبد، إضافة إلى تسديد ديون غارمين.