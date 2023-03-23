«كود الإمارات» يوفّر الحماية للخيام الرمضانية من الحرائق

طالبت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بضرورة تطبيق «كود الإمارات» للوقاية من الحرائق عند نصب الخيام الرمضانية، والتأكد من توفير جميع المستلزمات الفنية الضرورية لسلامة الخيم من الحرائق، وتوفير العدد الكافي من طفايات الحريق، والاستعانة بالفنيين المعتمدين في التمديدات الكهربائية.

وشكلت الهيئة لجاناً متخصصة لإجراء جولات ميدانية طوال أيام شهر رمضان المبارك، للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة في الخيام الرمضانية.

ونفذت فرق التفتيش في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أخيراً، حملة ميدانية للتأكد من تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في الخيام الرمضانية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة وخطط عملها لنشر الطمأنينة والسلامة في المجتمع.

وقال مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة في الهيئة، العميد المهندس جمال سالم المنهالي، إن الحملة تضمنت تحفيز الجمهور، وحث الأفراد والمؤسسات والجمعيات الخيرية على الالتزام بشروط السلامة العامة عند نصب الخيام الرمضانية، بحيث تكون التمديدات الكهربائية مطابقة للشروط والمواصفات الفنية، خصوصاً المولدات الكهربائية، وذلك تجنباً للمخاطر التي قد تنجم عن أي خلل قد يطالها نتيجة لعدم سلامتها فنياً.

من جانبه، قال مدير إدارة الحماية المدنية في منطقة العين، العقيد ناصر محمد الدحبة العفاري، إن جهود الهيئة خلال شهر رمضان تركز على تحقيق أعلى درجات السلامة العامة في جميع المرافق والمنشآت، خصوصاً الخيم الرمضانية، مضيفاً أن كثرة الفعاليات في الشهر الفضيل تتطلب رفع درجة الوقاية، تعزيزاً للسلامة العامة.

ودعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أصحاب الخيم الرمضانية إلى ضرورة توعية مرتاديها والعاملين فيها، وإرشادهم إلى التصرف الأمثل عند حدوث أي طارئ.

وأكدت أهمية الالتزام بالإجراءات والمواصفات الفنية من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات الراغبين في إنشاء خيم رمضانية، من أبرزها توافر السعة الكافية التي تحقق شروط سلامة شاغليها، ومنع التخزين داخل الخيم، أو استعمال الأفران والسخانات ومواقد الطهو داخلها، ووضع وحدة معالجة هواء المكيف خارج الخيمة موصولة بقناة لا يقل طولها عن 1.5 متر، وضرورة وضع مصابيح الإضاءة بمسافة لا تقل عن 50 سم من قماش الخيمة.

شروط وقائية

ناشدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الراغبين في عمل خيام رمضانية بضرورة تضمين التمديدات الكهربائية داخل مواسير لحمايتها، مع ربط قاطع كهربائي تلقائي، ويجب أن تكون الديكورات الداخلية وأقمشة الزينة معالجة بمواد مبطئة لانتشار اللهب، ومقاومة للحريق، وتوفر عدد كافٍ من طفايات الحريق اليدوية، وفتح أكثر من مخرج للحريق، ووجوب خلوها من أي معوقات، ومكتوب عليها باللغتين العربية والانجليزية (مخرج).