ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات.. سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الفضيلة عليهم وعلى الإمارات وأهلها والعالم أجمع بالسلام والخير واليمن والبركات.