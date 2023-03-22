“الفلك الدولي” ينشر أول صورة لهلال شهر رمضان

نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري، التقطت بواسطة مرصد الختم الفلكي.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن الصورة التقطت من العاصمة أبوظبي صباح اليوم الأربعاء، ويبعد فيها القمر عن الشمس 7.4 درجات.

وتعذر يوم أمس رؤية هلال رمضان في الدولة بحسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة، فيما أعلنت لجنة تحري الهلال أن الخميس 23 مارس أول أيام الشهر الفضيل.

وستتحرى أكثر من 14 دولة إسلامية الهلال اليوم الأربعاء، لتعلن بأن يكون أول أيام شهر رمضان الخميس أو الجمعة، منها: أندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، بنغلادش، أفغانستان، باكستان، إيران، عُمان، الأردن، الجزائر، المغرب، موريتانيا، فيما أكدت 17 دولة أن الخميس غرة الشهر المبارك منها المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والعراق والبحرين وسورية وليبيا وقطر وفلسطين.