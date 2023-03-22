فتاة تطالب بـ 45 ألف درهم تعويضاً عن خدش مركبتها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها فتاة ضد أخرى طالبت بإلزامها بدفع 45 ألف درهم تعويضاً عن تسبب المدعى عليها في حدوث خدوش بمركبتها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية طالبت بإلزام أخرى بأن تؤدي لها 25 ألف درهم وفقاً لما هو ثابت بعرض الأسعار لتصليح مركبتها وتعويضها بـ20 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه أثناء وجود مركبتها في مواقف السيارات الداخلية في أحد المراكز التجارية، قامت المدعى عليها، بإحداث تلفيات وأضرار بها تمثلت بعدة خدوش بأماكن متفرقة، وتحررت عن تلك الواقعة قضية جزائية، وتمت معاقبة المدعى عليها بغرامة 3000 درهم، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من الأمر الجزائي، وصورة ملكية مركبتها، وعرض سعر تصليح مركبة، ومحاضر استدلالات الشرطة، وهوية المدعى عليها.

وقررت المحكمة، ندب خبير هندسي مختص بالسيارات، وفي الجلسة التالية المحددة لسداد رسوم ندب الخبرة، تبين عدم حضور المدعية وعدم سداد رسم أمانة الخبرة كما حضر محامي المدعى عليها والذي التمس رفض الدعوى. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعية لم تسدد رسوم ندب الخبير الهندسي في الأجل الممنوح لها، ولم تحضر لتبدي أي عذر مقبول لعدم سدادها الأمانة ومن ثم تقرر المحكمة سقوط حق المدعية في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير، مشيرة إلى أن إثبات طلبات المدعية كانت تستدعي ندب خبير هندسي مختص بالسيارات لتحقيق تلك الطلبات وهي عملية فنية يختص بها خبير متخصص، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصروفات.