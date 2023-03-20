حاكم رأس الخيمة يزور مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار

زار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ظهر اليوم، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، واطلع على الحلول التي يقدمها المجمع للمشاريع والشركات داخل الإمارات وخارجها، بوصفه وجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا، توفر بيئة ملائمة لتشجيع الاستثمار التقني في الشرق الأوسط.

كان في استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في إمارة الشارقة، رئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث رافقت سموه في جولة على أقسام المجمع، واستعرضت الرؤية التي يتبناها المجمع لتعزيز ثقافة الابتكار في الإمارات والمنطقة، وكشفت الخطط المستقبلية للمجمع ومختلف المراكز التابعة له، والتي تهدف إلى لترسيخ مكانته بين أبرز مراكز البحوث والابتكار في المنطقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن تقديره لجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية للارتقاء بالمجالات العلمية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات والتي تسهم في تحقيق الرؤى والخطط الوطنية، مثمناً دور "المجمع" والإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية. وأشار سموه إلى أن المركز يجسد استراتيجية الدولة في الريادة، ودعم التوجهات الأكاديمية والعلمية والاقتصادية لإمارة الشارقة نحو الوصول بالأبحاث والابتكارات إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع تشكل محفزاً للنمو الاقتصادي ومساهماً جوهرياً في التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعرف سموه، خلال الجولة على آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في المجمع، حيث قدم حسين محمد المحمودي، المدير التنفيذي لـ "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، عرضاً تقديمياً حول جهود المجمع وأنشطته وبرامجه.

كما زار سموه مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" الذي يتخذ من المجمع مقراً لأعماله، واستمع خلال جولته في المركز من نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ "شراع"، إلى أبرز الأهداف التي ينطلق منها المركز في تحفيز تأسيس الشركات الناشئة ونموها، وتوفير منصات تدعم الشركات الناشئة والرواد والطلاب وتتيح لهم مجموعة من الخدمات لتطوير المهارات والوصول للموارد الداعمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة.

وتوقف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الزيارة عند مجمع "يو سكاي" للابتكار، حيث تابع سموه عرضاً تقديمياً قدمه الدكتور أناتولي يونيتسكي، مؤسس مجموعة شركات "يونيتسكي" و"يو سكاي ترانسبورت"، حول تطلعات المجمع والأهداف التي وصل إليها، وحجم استفادته من البيئة المبتكرة والمستقبلية التي يوفرها "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار".