أقيمت له مراسم استقبال رسمية .. رئيس الدولة يستقبل رئيس رومانيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم فخامة كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.. ترافقه حرمه السيدة الأولى كارمن يوهانيس.

وجرت لفخامة الرئيس كلاوس يوهانيس مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي .. واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لرومانيا ، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

وكان في الاستقبال .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي و وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي و وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي و رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد الكويتي و سفير الدولة لدى رومانيا سلطان محمد آل علي و العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي و الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مصدر عبد العزيز العبيدلي.

فيما يضم الوفد المرافق للرئيس الروماني وزير البحث والابتكار والرقمنة سيباستيان بور دوجا و وزير الطاقة فيرجيل بوبيسكو و وزيرة التربية والتعليم ليجيا ديكا و رائد عرفات وزير دولة في وزارة الخارجية بجانب عدد من كبار المسؤولين ومستشاري الرئاسة في رومانيا وسعادة أوكتافيان باديكا سفير رومانيا لدى الدولة.