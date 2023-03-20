السعودية تتحرى هلال شهر رمضان غدا

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم غد الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس الجاري.



وذكرت المحكمة - في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء السعودية - أنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم غد الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ ، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

