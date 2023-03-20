مكتوم بن محمد: مشروع «المليار وجبة» رسالة خير وغوث ومساندة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحمل مليار رسالة إنسانية من الإمارات وشعبها والمقيمين فيها إلى العالم. وقال سموه في «تدوينة» على «تويتر»: «حملة وقف المليار وجبة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل مليار رسالة إنسانية من الإمارات وشعبها والمقيمين فيها إلى العالم. رسالة خير وغوث ومساندة للإنسان أينما كان. ندعو الجميع للمشاركة فيها، وتحقيق أهدافها، بإذن الله، خلال الشهر الفضيل».