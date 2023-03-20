حمدان بن محمد: «وقف المليار وجبة» تعبر عن قيم الشعب والقيادة

دعا سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجميع إلى المشاركة في مشروع «وقف المليار وجبة»، وأكد سموّه أن هذه الحملة تعبر عن قيم الشعب والقيادة.

وقال سموّه في «تدوينة» نشرها أمس عبر «تويتر»: «أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، مشروع وقف المليار وجبة، صدقة جارية عن شعب الإمارات والمقيمين فيها. ندعو الجميع للمشاركة في هذه الحملة التي تعبر عن قيم الشعب.. وتعبر عن قيم القيادة.. وتعبر عن القيم التي قامت عليها دولتنا، حفظها الله وأدام عليها الخير والنعمة».