مكتوم بن محمد: مشروع "وقف المليار وجبة" يحمل مليار رسالة إنسانية

أفاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بأن مشروع وقف المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحمل مليار رسالة انسانية من الإمارات وشعبها والمقيمين فيها للعالم.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر"ك "مشروع وقف المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحمل مليار رسالة انسانية من الإمارات وشعبها والمقيمين فيها للعالم. رسالة خير وغوث ومساندة للإنسان أينما كان. ندعو الجميع للمشاركة فيها وتحقيق أهدافها بإذن الله خلال الشهر الفضيل."