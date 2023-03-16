82 راداراً جديداً في الشارقة خلال 3 سنوات.. وتحرير أكثر من مليون مخالفة العام الماضي

كشف مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، أنه تم تركيب رادارات في الأماكن التي تكثر بها الحوادث خلال السنوات الثلاث الماضي.

وقال النقبي رداً على سؤال لـ “الإمارات اليوم"، أن إجمالي الرادارات التي تم إضافتها خلال 3 سنوات بلغ 82 جهازاً أغلبها على الطرق الخارجية وفي المنطقتين الوسطى والشرقية والشوارع الجديدة مثل شارع خورفكان، وطريق خورفكان- كلباء.

وأضاف أن عدد المخالفات المرورية المحررة تجاوز مليون مخالفة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات تركزت حول السرعة بشكل عام.

وتابع أن شرطة الشارقة أطلقت مبادرة بالخصم الدائم بنسبة 35% على جميع المخالفات المرتكبة بدءاً من 1 أبريل المقبل، وتستمر بشكل دائم عدا المخالفات المشددة منها مثل القيادة بسرعة زائدة تشكّل خطراً، أو القيادة بدون رخصة، لافتاً إلى أن ذلك الخصم يستمر بنفس النسبة لمدة شهرين ثم يتراجع بعدها إلى 25%، وإذا لم يتم السداد خلال سنة يُلغى الخصم على المخالفة.