«أبوظبي للتقاعد» يُعلّم النشَء أهمية الادخار بـ«قصة مصوّرة»

أصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قصة قصيرة ومصورة للأطفال بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي، لتوعية النشء في الفئة العمرية من 6 إلى 16 عاماً، بأهمية مفهومي الادخار والتقاعد، وإلقاء الضوء على دور الصندوق ونظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الدور المجتمعي للصندوق وخطته التوعوية لكافة فئات المجتمع.

وتتناول القصة، التي تحمل عنوان" خالد يَدخر للمستقبل"، دور الصندوق كمؤسسة وطنية تعمل على حماية حقوق المواطنين وأسرهم على مر الأجيال المتعاقبة، وما يقدمه الصندوق للمجتمع والأسر الإماراتية من خدمات، بالإضافة إلى شرح فكرة التقاعد بصورة مبسطة وشيقة، اعتماداً على الرسومات المعبّرة والألوان المستوحاة من الهوية البصرية للصندوق والسرد في قالب فني شيق، امتزجت فيه عناصر بساطة الطرح وسهولة اللغة لتبسيط مفهوم التقاعد والهدف منه.

كما تسلّط القصة، التي تتألف من 10 صفحات، الضوء على الدور الذي يقوم به الصندوق في حياة المواطنين، بعد انتهاء مدد خدماتهم في جهات العمل، من خلال موقف بين الطفل خالد (بطل القصة) والذي يبلغ من العمر 6 سنوات، وجَدّه المعلّم المتقاعد، حيث تبدأ الأحداث عندما يدور بين الجد والحفيد حواراً حول طبيعة وظيفة الجد إذ وجّه خالد له سؤالاً حول السبب الذي جعله يتوقف عن العمل وما هو مصدر الأموال التي يشتري له بها الهدايا؟فيجيبه الجد بأنه متقاعد، ثم يشرح له بصورة مبسطة معنى كلمة متقاعد، وكيف أنها تعني مرحلة الراحة بعد خدمة الوطن لفترة طويلة، كما يوضح له الجد من خلال كلمات مبسطة فكرة الاشتراكات الشهرية التي كان يسددها للصندوق طوال سنوات خدمته والتي وصفها بأنها فترة "الادخار " ولذلك يصرف له الصندوق المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته.

وأكد الصندوق حرصه على نشر التوعية بدور الصندوق ونظام التقاعد في إمارة أبوظبي بين مختلف فئات المجتمع بطرق متنوعة ومبتكرة، لافتاً إلى أن نسبة المستحقين عن المتقاعدين المتوفين المسجلين لدى الصندوق في الفئة العمرية من 6 إلى 16عاماً (الفئة المستهدفة من القصة التوعوية) يبلغ 11% من إجمالي المستحقينعن المتقاعدين المتوفين المسجلين لدى الصندوق والذي يبلغ عددهم 9996 مستحقاً.