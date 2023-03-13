رسائل تضامنية من أطفال الإمارات لضحايا الزلزال: "نحبكم سورية وتركيا".. فيديو

شارك طلاب من مدارس عدة وفئات عمرية مختلفة في حملة جسور الخير، التي انطلقت اليوم لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا، بالتنسيق بين هيئة الهلال الأحمر ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وجسد الأطفال بمشاركتهم هذه فكرة التطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمثل بمثل هذه المبادرات.

تجسيدا لفكرة التطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الأطفال المشاركون في حملة جسور الخير يرفعون رسائل ورسومات الحب والتضامن مع المتضررين من الزلزال#جسور_الخير #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/2JZFmro1ty — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 13, 2023

وقام الطلاب بكتابة رسائل، ورسم رسومات، عبروا من خلالها عن تضامنهم مع ضحايا الزلال في تركيا وسورية.

الطالب محمد علي عباس يوجه رسالة لمتضرري الزلزال: " قلوبنا معكم يا تركيا وسورية".. ورسالة للهلال الأحمر الإماراتي: "أحب الهلال الأحمر الإماراتي"#جسور_الخير #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/HyVm4Wvgra — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 13, 2023

ورفع الطلاب رسائلهم عاليا بعد أن خطوها بكل ما يملكون من مشاعر صادقة، من حب وتضامن، وقالوا فيها: "قلوبنا معكم سورية وتركيا"، "نحبكم سورية وتركيا".

كما شكر الطلاب الهلال الاحمر الإماراتي على هذه الحملة، وعبروا عن ذلك بجملة "نحب الهلال الأحمر الإماراتي"