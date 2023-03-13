50 فائزاً في المسابقة الرئيسة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي

أعلنت رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، د. مريم حارب السويدي، فوز 221 مشاركاً بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، بينهم 50 مشاركاً في المسابقات الرئيسة ضمن فئات "مُزارع ومربي ومزارع تجارية"، و 171 فائزاً ضمن فئة المسابقات المصاحبة للجائزة.

وأكدت السويدي، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، صباح اليوم، للإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن الدورة الأولى للجائزة سجّلت 832 مشاركة في مختلف فئات المسابقات الرسمية والمصاحبة، بينها 732 مشاركة من إمارة أبوظبي.