الأرصاد: فرص لسقوط أمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر حتى يوم غدٍ الثلاثاء بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي ضعيف من الشمال يصاحبه تشكيلات من السحب العالية والمتوسطة تتحرك من الغرب إلى الشرق، يصاحبها سقوط أمطار، منوهاً إلى احتمال تكوّن بعض السحب الركامية المحلية نتيجة لوجود الجبال شرقاً.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وعلى فترات، تبدأ غرباً ثم تمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية من الدولة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار.

ولفت إلى أن البحر يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.