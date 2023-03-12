حملة “جسور الخير” تبدأ غداً.. تنظمها “مبادرات محمد بن راشد العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي
مكتوم بن محمد: لنكن جميعاً عوناً وسنداً لمتضرري زلزال سورية وتركيا
دعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إلى المشاركة في حملة “جسور الخير” لإغاثة المتضررين من زلزالي سورية وتركيا.
وقال سموه في تدوينة عبر تويتر: لنكن جميعاً عوناً وسنداً للمتضررين لتخطي هذه الكارثة الإنسانية.
وتنطلق غداً الاثنين، حملة “جسور الخير” التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد العالمية بالتعاون مع الهلال الاحمر الإماراتي، وتبدأ الحملة في قاعة أرينا - مركز دبي التجاري العالمي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً لتجهيز الطرود الغذائية للمتضررين.
تبدأ غداً حملة جسور الخير التي تطلقها مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، فلنكن جميعاً عوناً وسنداً لهم لتخطي هذه الكارثة الإنسانية. pic.twitter.com/R96DOJhEMW— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) March 12, 2023
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