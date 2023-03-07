سلطان النيادي لـ محمد بن راشد: وصول الإمارات إلى الفضاء هو مسيرة بدأت برؤيتكم أنتم

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في حسابه الرسمي على "تويتر"، من محطة الفضاء الدولية"، رسالة شكر وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بعد إجراء سموه لأول اتصال مرئي مع النيادي.

وقال النيادي في حسابه الرسمي على "تويتر": "سيدي الشيخ محمد، وصول الإمارات إلى الفضاء هو مسيرة بدأت برؤيتكم أنتم وتحققت بفضل الله ثم بفضلكم أنتم وسيدي رئيس الدولة.. "

وأضاف النيادي: "وصولي إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة لرائد فضاء عربي هو انجاز تمّ بقيادتكم الحكيمة ودعمكم لنا في كل خطوة.."

وختم النيادي كلامه بالقول: "أدامكم الله لنا.."