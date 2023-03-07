بث مباشر لأول اتصال مرئي مع سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية
تابعو معنا وقائع أول اتصال من مركز محمد بن راشد للفضاء و الذي سيكون بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورائد الفضاء سلطان النيادي عبر موقعنا الالكتروني.
لمتابعة البث المباشر:
محمد بن راشد يجري اتصالا مرئيا مع سلطان النيادي المتواجد في محطة الفضاء الدولية#طموح_زايد #UAE2Space @HHShkMohd@dubaitv#أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب@MBRSpaceCentre— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 7, 2023
#UAEMission2#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/dlzwH5YRYW
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