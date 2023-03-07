المزروعي: حزمة مبادرات لتخفيف الأعباء المالية الخاصة بالسكن عن كاهل المواطنين

أفاد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، بأن الوزارة بدأت تنفيذ حزمة مبادرات، تستهدف تخفيف الأعباء المالية الخاصة بالسكن عن كاهل المواطنين الراغبين في الحصول على تسهيلات مصرفية، منها رفع نسبة الاستقطاعات الشهرية للراغبين من 50 إلى 60% من رواتبهم.

وأوضح في رده على سؤال موجه من العضوة صابرين اليماحي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع المصارف المحلية، يقضي بمنح المواطنين الحق في زيادة نسب الاستقطاعات الشهرية من 50 إلى 60% من إجمالي الراتب الشهري، بما يسهم في تسريع واختصار الفترة الزمنية المقررة لسداد القرض المصرفي.

وذكر المزروعي أن نسبب الاستقطاعات الشهرية المتعلقة بقروض إسكان المواطنين التي تأخذها الحكومة شهرياً منخفضة ولا تشكل عبء على المواطنين، خاصة وإنها لا تتجاوز الـ 16% من اجمالي الراتب الشهري.