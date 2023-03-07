«ملامسة قلب أم» مفاجأة إنسانية من أكاديمية شرطة دبي لذوي الخريجين

لمست شرطة دبي وتراً إنسانياً، خلال استعداداتها للتخريج الرسمي لأكاديمية الشرطة لعام 2023، إذ قررت مكافأة ذوي الطلبة على دورهم الكبير في دعم أبنائهم حتى يتجاوزوا دراستهم النظرية والعملية الشاقة، وصولاً إلى مرحلة التخرج، وأطلقت مبادرة «ملامسة قلب أم» من خلال دعوة الأمهات إلى حفل أقيم أمس بسينما روكسي في دبي، حيث بادر الطلبة بتقليد ذويهم ميداليات ودروع التخرج.

وتفصيلاً، واصلت شرطة دبي أمس فعالياتها المستمرة في إطار الاستعدادات الخاصة بالتخريج الرسمي بأكاديمية الشرطة المزمع إقامته غداً، بحفل لعرض فيلم التخرج لعام 2023، وإطلاق مبادرة «ملامسة قلب أم» احتفاء بأسر الخريجين، تقديراً وعرفاناً بجهودهم، التي أثمرت تفوق أبنائهم وتخرجهم.

وقال مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء غيث غانم السويدي، إن المبادرة تهدف إلى إبراز دور الأم في بناء أجيال جديدة من قادة المستقبل، وتعزيز التقدم المجتمعي استناداً إلى أسمى قيم التسامح والسلام والانفتاح والتعايش التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديراً وتكريماً لدور الأسرة، التي تعد ركيزة تفوق وتميز الطلبة.

وأضاف أن طلبة الأكاديمية المرشحين والمرشحات، أدخلوا البهجة والسعادة في نفوس ذويهم بتفوقهم ودأبهم، وأعربوا عن امتنانهم لدور ذويهم بتقليدهم ميداليات التخرج، وتسليم الدروع تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز.

من جهتها، قالت رئيسة المجلس النسائي لشرطة دبي، الرائد عنود السعدي، إن مبادرة «ملامسة قلوب أم» تتمحور حول عطاء الأم، مشيرة إلى أنها شكلت مفاجأة لأسر الخريجين. وأضافت أنه يتم في إطار المبادرة التواصل مع الأمهات، وإخبارهن بالرغبة في زيارتهن، ثم يفاجأن بأبنائهن الطلبة يقلدونهن القلادات تعبيراً عن رد الجميل.