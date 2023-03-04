تعرف إلى... المخالفات المستثناه من خصم 50% على المخالفات المرورية في الشارقة

المصدر:
  • مينا غالي- الشارقة
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حددت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أبرز المخالفات المرورية المستثناه من خصم 50% الذي أقرته أخيراً، ويمتد حتى نهاية مارس الجاري.

وتضم المخالفات المستثناه من الخصم:

1-      قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

2-      قيادة مركبة بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.

3-      قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها.

4-      قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام.

5-      تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80/كم ساعة.

6-      الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة.

7-      التسبب في وفاة شخص.

8-      التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات.

9-      إحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص.

10-   استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص.

11-   استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق.

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