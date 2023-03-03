شرطة دبي تحقق أمنية شقيقين بالعمل بمهام ضابط ليوم واحد

حققت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التفتيش الأمنيK9 ، وشركة هاملز للألعاب، رغبة عائلة الطفلين سلطان ومكتوم أحمد حسن محمد، بالعمل بمهام ضابط شرطة لمدة يوم عمل، فوفرت لهما زي ضابط شرطة، ومكنتهما من أداء مهام الضابط الميدانية.

واصطحبت شرطة دبي الطفلين في جولة بالدوريات الأمنية السياحية، إلى جانب زيارة نادي ضباط شرطة دبي، والاطلاع على محتوياته وخدماته، ومشاهدة عرض للكلاب البوليسية.

وأكد مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بطي أحمد بن درويش الفلاسي ، أن تحقيق أمنية الطفلين، يأتي ضمن برنامج "إسعاد طفل"، والهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية، والتي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

بدوره، أكد رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع الرائد علي يوسف آل علي، أن تولّي الطفلين لمهام ضابط شرطة، جاء استجابة لطلب عائلتهما التي وجهت رسالة إلى البريد الإلكتروني لشرطة دبي. وتقدمت عائلة الطفلين بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على حرصها على إسعاد طفليها وتحقيق أمنيتهما.