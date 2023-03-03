سعود بن صقر يلتقي أبنائه طلبة الصف الأول من المدرسة الابتدائية الدولية.. "فيديو"

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أبنائه طلبة الصف الأول من المدرسة الابتدائية الدولية في خزام التابعة لأكاديمية رأس الخيمة، في لقاء سنوي ساده حوار أبوي تفاعلي يعكس حرص سموه واهتمامه بالنشء الجديد، ومتابعته لكل الجوانب التي تضمن لهم طفولة سعيدة، وتؤمن لهم الحصول على أفضل مستويات التعليم.

وشارك صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أبنائه غرس شتلات من شجرة "السمر"، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة وتعريفهم بأهمية الحفاظ على استدامة الطبيعة من خلال تبني السلوكيات الإيجابية، حيث تعد "السمر" من أبرز الأشجار المحلية في رأس الخيمة، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتراث وتاريخ الإمارات. ويعد رحيق أزهارها مصدراً لإنتاج أجود أنواع العسل الطبيعي "عسل السمر" لما يحتويه من قيمة غذائية عالية.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن اللقاء بأبنائه الأطفال فرصة للتواصل مع عالم سماته البراءة والنقاء والعفوية، وأنهم فرح الحياة، وسعادة الحاضر، وأمل المستقبل الواعد.

وأوضح سموه أهمية توفير مقومات بناء شخصية الطفل المتوازنة، والتربية والتعليم بأساليب عصرية متطورة باعتباره أولوية قصوى، وأن رأس الخيمة حريصة على تأمين طفولة سعيدة لجميع أبنائها، وتعريفهم بأهمية الحفاظ على استدامة البيئة الطبيعية.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مع أبنائه الطلبة الأحاديث العفوية حول اهتماماتهم الشخصية والعلمية وهواياتهم الرياضية، وأفضل الأماكن التي زاروها في الإمارة، وحثهم على تنمية معارفهم بالقراءة والاطلاع، وعدم الخوف في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم في محيطهم الأسري والتحلي بالأخلاق الحميدة والصدق والمحبة والتعاون مع الاصدقاء.