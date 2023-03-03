آخر موعد لمزاد الأرقام المميزة للمركبات في دبي.. تعرف إلى الرقمين السوبر

يختتم اليوم المزاد الالكتروني رقم 70 الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي لطرح الأرقام المميزة للمركبات الذي يضم أكثر من 350 لوحة ثلاثية ورباعية وخماسية من بينها الرقمان السوبر R 595 وA 8348.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن إمكانية التسجيل على الرابط التالي https://bit.ly/3XU4SI7 للمشاركة في المزاد الذي استمر لمدة 5 أيام.

وطرحت الهيئة 371 رقما ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات: A-B-C-G-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Y.

ويخضع بيع الأرقام في المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، ويشترط للمشاركة في المزاد أن يمتلك المتعامل ملفاً مرورياً في إمارة دبي، كما يجب على المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير مستردة وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، البرشاء، ديرة. كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.