المركبة دراجون تجري آخر المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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تجري الآن المركبة دراجون آخر المناورات قبل القيام بعملية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

 

تابعو معنا البث المباشر لوصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية عبر الرابط التالي:

بث مباشر لوصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

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