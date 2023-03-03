المركبة دراجون تجري آخر المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية
تجري الآن المركبة دراجون آخر المناورات قبل القيام بعملية الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.
المركبة دراغون تجري آخر المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية ..#طموح_زايد2#مؤسسة_دبي_للإعلام #مركز_محمد_بن_راشد_للفضاء#UAEMission2 #UAEAstronautProgramme@Astro_Alneyadi @MBRSpaceCentre pic.twitter.com/dyLK95MXIL— تلفزيون دبي (@dubaitv) March 3, 2023
تابعو معنا البث المباشر لوصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية عبر الرابط التالي:
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