«المعرفة»: 73% من طلبة المنهاج الهندي بدبي يتلقون تعليماً جيداً

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن نحو 73% من طلبة المنهاج الهندي في دبي يتلقون تعليماً ضمن فئة «جيد» أو أفضل العام الدراسي الجاري 2022- 2023، بحسب نتائج دورة الرقابة المدرسية 2022-2023 في 32 مدرسة خاصة تطبق المنهاج التعليمي الهندي، والتي كشفت أيضاً عن ارتفاع أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً ضمن فئة «جيد جداً» إلى 42%، مقارنة بنسبة 37% في العام الدراسي 2019- 2020.

وأوضحت الهيئة أن عمليات الرقابة المدرسية للعام الجاري شهدت التركيز على مدى جودة دمج المدارس التي تطبق المنهاج الهندي أو الباكستاني لجودة حياة طلبتها ضمن سياساتها ومناهجها، حيث تشير النتائج إلى أن خدمات وأنشطة جودة الحياة في 78% من هذه المدارس ضمن المستويين «عالٍ» أو «عالٍ جداً».

وأكدت الهيئة أن أولياء أمور أكثر من 88 ألف طالب وطالبة ملتحقين بالمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الهندي أو الباكستاني في دبي، سيتلقون تقارير فردية، تم تصميمها خصيصاً لأجلهم، تتضمن المعلومات التي تتيح لهم بناء صورة واضحة عن جودة التعليم في مدارس أبنائهم.

وتتضمن التقارير معلومات مهمة لكل ولي أمر، بدءاً من جودة التدريس، وجودة عمليات التعليم والتعلم، وانتهاءً بجودة حياة أبنائهم في المدرسة، ويمكن لأولياء الأمور الذين يبحثون عن مدارس مناسبة لأبنائهم الاطلاع على هذه التقارير من خلال خدمة البحث عن المؤسسات التعليمية المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية وتطبيقها على الهواتف الذكية.

وقال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله الكرم، إن «التحسن الذي كشفت عنه نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الجاري في أداء هذه المدارس يقدم دليلاً على التزام المعلمين والقيادات المدرسية في هذه المدارس بالسعي المستمر لرفع جودة التعليم لطلبتها، فضلاً عن أن تحقيق أكثر من ثلاثة أرباع هذه المدارس لمستوى (عالٍ) أو أفضل في جودة الحياة، يشير إلى الأهمية التي توليها هذه المدارس وأولياء الأمور لتوفير تعليم يدعم تعزيز جودة حياة الطلبة وإعدادهم من أجل مستقبل صحي ومزدهر».

وتشير نتائج الرقابة المدرسية على المدارس الهندية إلى أن ست مدارس خاصة من بين 32 مدرسة خاصة تطبق المنهاج الهندي قد حققت تقدماً ملحوظاً في جودة أدائها العام، مقارنة بالعام الدراسي 2019- 2020، ويزيد طلبة هذه المدارس على 6000 طالب وطالبة، حيث نجحت مدرستان بالتقدم من الفئة «جيد» إلى الفئة «جيد جداً»، وثلاث مدارس من الفئة «مقبول» إلى الفئة «جيد»، ومدرسة واحدة من الفئة «ضعيف» إلى الفئة «مقبول». وبحسب النتائج أيضاً، حققت مدرسة واحدة جودة أداء ضمن الفئة متميز، فيما تم تصنيف 10 مدارس ضمن الفئة «جيد جداً»، و10 مدارس ضمن الفئة «جيد»، و11 مدرسة في الفئة «مقبول»، فيما لم يُصنف أي من هذه المدارس ضمن الفئتين «ضعيف» أو «ضعيف جداً».

وفي المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الباكستاني، حصلت المدرستان اللتان تطبقان المنهاج الباكستاني على تصنيف ضمن الفئة «مقبول»، ويبلغ عدد طلبة هاتين المدرستين 2754 طالباً وطالبة.