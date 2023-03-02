حمدان بن محمد: فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي يلعب دوراً مهماً في دعم صناعة القرار الحكومي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، برفقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على هامش اجتماع المجلس.

وقال سموه في تغردية على «تويتر»: «على هامش اجتماع المجلس التنفيذي، التقيت برفقة أخي الشيخ مكتوم، فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بقيادة الأخ عبدالله البسطي، يلعب هذا الفريق دوراً مهماً في دعم صناعة القرار الحكومي لتحقيق ريادة دبي في مختلف المجالات، ونشكر لهم جهودهم».