الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في ضحايا اصطدام قطارين

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليونان الصديقة في ضحايا اصطدام قطارين في مدينة لاريسا وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها- عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية اليونان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.