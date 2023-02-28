"تنفيذي الشارقة" يعتمد الدفعة الأولى من مستحقي الأراضي السكنية والاستثمارية للعام الجاري

اعتمد المجلس التنفيذي للإمارة الدفعة الأولى من مستحقي الأراضي السكنية والاستثمارية للعام الجاري 2023، والتي يبلغ إجمالي المنتفعين منها 1500 منتفعاً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتوفير مصادر العيش الكريم.

وتتوزع قطع الأراضي على مدن ومناطق الإمارة منها 765 قطعة أرض سكنية، و735 قطعة أرض استثمارية "تجارية وصناعية"، وذلك بعد استيفاء المنتفعين للشروط.

كما ناقش المجلس التنفيذي للإمارة خلال اجتماعه مشروع توسعة نطاق برنامج الشارقة مدينة صحية في الإمارة. ويهدف المشروع إلى تطبيق معايير البرنامج العالمي للمدن الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأنظمة الصحية والبيئية، وتعزيز المشاركة مع المؤسسات الحكومية والجهات الصحية للارتقاء بجودة الخدمات.

ووجه المجلس باستمرار العمل وفق اللجان الرسمية لدراسة المعايير في مدن ومناطق الإمارة، ونسب تطبيقها والعمل على الارتقاء بها حتى بلوغ جاهزيتها للانضمام لشبكة المدن الصحية العالمية.