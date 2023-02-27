مشروعان بحثيان لجامعة «محمد بن راشد للطب» حول مهمة سلطان النيادي

اختار مركز محمد بن راشد للفضاء مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، في إطار التوعية التعليمية لمهمة سلطان النيادي، من أجل إلهام الجيل القادم من العلماء والباحثين.

ويركز المشروع الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم.

ويعمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى، ويشارك في كلا المشروعين عدد من الطلاب والباحثين، لضمان تطوير القدرات، وتأهيل جيل جديد من العلماء.

وينطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة فريق مهمة "crew-6" إلى محطة الفضاء الدولية بعد قليل، في أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب.