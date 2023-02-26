خالد بن محمد بن زايد يطّلع على سير «عملية الفارس الشهم 2»

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أمس، للاطلاع على سير عملية «الفارس الشهم 2».

وكان في استقبال سموّه، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اللواء الركن صالح بن مجرن العامري.

واطّلع سموّه، خلال الزيارة، على آخر مستجدات سير عملية «الفارس الشهم 2»، والإنجازات التي حققتها خلال مرحلة الاستجابة السريعة لاحتياجات المتضررين من الزلزال الذي تعرّضت له تركيا وسورية، أخيراً، من خلال تسيير جسر جوي لنقل فرق البحث والإنقاذ والمعدات الطبية والمساعدات اللازمة، وإنشاء مستشفى ميداني لأداء مهامها الإنسانية النبيلة، لدعم الأشقاء والأصدقاء في سورية وتركيا، وتخفيف معاناة الأسر المتضررة جرّاء الزلزال.

كما اطّلع سموّه على خطط تنفيذ مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، وأثنى على جهود العاملين في قيادة العمليات المشتركة في إنجاز المهام والواجبات المنوطة بهم بكفاءة عالية في مرحلة الاستجابة السريعة من العملية.

كما أشاد سموّه بالإنجازات التي حققتها فرق البحث والإنقاذ، التي أثبتت مدى جاهزيتها وقدرتها على التعامل السريع مع مختلف أنواع الكوارث والأزمات الطارئة.