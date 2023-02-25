حمدان بن محمد يهنئ الكويت باليوم الوطني

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وتمنى سموه ، أن يديم على الكويت وأهلها العز والرخاء

وقال سموه في تغريدة نشرها عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،نُبارك لأشقائنا في دولة الكويت احتفالاتهم باليوم الوطني... 62 عاماً من المجد والانجازات ... أدام الله على الكويت وقيادتها وأهلها العز والرخاء.