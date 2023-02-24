«بهمّتي أبتكر» يجمع إنجازات وابتكارات تخدم أصحاب الهمم

نظّمت وزارة تنمية المجتمع، معرض الابتكار من أجل أصحاب الهمم «بهمّتي أبتكر»، الذي جمعت فيه ألمع الإنجازات والابتكارات التي تخدم أصحاب الهمم، سواء منها المطبّقة أو المُنجزة لدى مراكز أصحاب الهمم، أو المعتمدة في إطار العمل، وفي سياق الخدمات المتاحة للجمهور بمختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعلى مستوى المدارس، وفي المراكز المعنية بأصحاب الهمم.

وأقيم المعرض في مركز دبي لأصحاب الهمم، التابع لوزارة تنمية المجتمع، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، التي تنفّذها الوزارة في إطار حشد الجهود لتوفير أفضل الخدمات والمبادرات تعزيزاً لمبدأ «من الرعاية إلى التمكين» لجميع الأفراد والفئات المجتمعية.

وتعكس الابتكارات المشاركة في المعرض، فكر الوزارة وسعيها لتوفير الدعم والتأهيل والتمكين الفعلي لأصحاب الهمم في مختلف المراكز الحكومية التابعة لها، ولدى الجهات والمؤسسات ذات الصلة، الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

ويوفر المعرض أكثر من 27 ابتكاراً نوعياً من أجل أصحاب الهمم، ويسلط الضوء على مهارات ومواهب لافتة، يستعرضها 13 طالباً متميزاً من أصحاب الهمم، ويقدم كذلك سبع ورش وتجارب حية ومبتكرة أمام الطلبة والزوار، والقائمين على رعاية وتأهيل أصحاب الهمم.

ويشتمل المعرض على العديد من الإنجازات المبتكرة والوسائل التعليمية المحفزة والمنجزة من قبل أصحاب الهمم أنفسهم، أو من القائمين على تأهيلهم في مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة (مركز دبي لأصحاب الهمم، مركز عجمان لأصحاب الهمم، مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، مركز الفجيرة لأصحاب الهمم، مركز دبا الفجيرة، مركز أم القيوين للتوحد)، وأبرز هذه الإنجازات: مشروع الحي المستدام الذكي بجميع مرافقه، والكبسولة الحسية الفردية، والطاولة التفاعلية، وصفّ المستقبل، والدراجة المتنقلة، وإشارة المرور، وسواها.

وتعرض شرطة دبي ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم ومدارس حماية للتربية والتعليم عدداً من الإنجازات المبتكرة والخاصة بأصحاب الهمم، فيما تعرض هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من التطبيقات والأفكار المبتكرة والخدمات التي تقدمها لهذه الفئة، أما الإدارة العامة للدفاع المدني فتستعرض تطبيق «ذوي الهمم» الذي يضمن الأولوية ويؤمّن السلامة لهذه الفئة في حالة الحرائق والطوارئ.

وتعرض مراكز أطفال الشارقة ابتكار «الروبوت الطبيب»، وكرسي أصحاب الهمم بالتحكم عن بعد، إضافة إلى ابتكارات أخرى لمركز التعلم الذكي بالشارقة، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم في مدينة الخدمات الإنسانية بالشارقة.

ويتيح المعرض مساحة لابتكارات إضافية تستعرضها مجموعة من المؤسسات التعليمية الأخرى، مثل: ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي، إضافة إلى إنجازات مبتكرة تقدمها مدرسة أم سقيم الحكومية بدبي، ومدرسة دبي الوطنية الخاصة بالبرشاء، ومدرسة ابن خلدون الإسلامية بمدينة العين.

ويفسح معرض «بهمتي أبتكر» المجال لمشاركات متميزة ولافتة من قبل الطلبة الموهوبين من أصحاب الهمم.