«لتكن على دراية» للحماية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة التحريات والمباحث لجنائية، الحملة الأمنية «لتكن على دراية»، الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة الاختراقات الإلكترونية، والتعريف بأساليب الاحتيال المتنوعة، تجسيداً لاستراتيجيات وزارة الداخلية لعام 2023 - 2026، وتستمر الحملة حتى مارس المقبل.

وقال ‎نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ‏بشرطة الشارقة، المقدم محمد بطي الهاجري، إن رسائل الحملة تحتوي على حزمة من الإرشادات التوعوية، منها عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي شخصٍ كان، وعدم التجاوب مع المكالمات المجهولة المصدر، أو غير الموثوقة التي تطلب معلومات بنكية خاصة كرمز الـOTP، بالإضافة إلى تجنب فتح الرسائل ‏الإلكترونية التي تتضمن روابط غير معروفة.

ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل التي تحاول الوصول إلى معلوماتهم الشخصية أو البنكية، وسرعة الإبلاغ عن أي ابتزاز يتعرضون له من خلال خدمة حارس، أو بالاتصال على الرقم «065943228» أو التواصل على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة.