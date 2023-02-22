مكتوم بن محمد يعتمد استراتيجية لتطوير تنفيذ الأحكام والسندات المدنية بدبي

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، استراتيجية لتطوير تنفيذ الأحكام والسندات المدنية بدبي لخلق بيئة مبتكرة لتطبيق التشريعات وتعزيز الثقة بالقضاء ودعم تنافسية دبي على المستوى العالمي.

وقال سموه في تغريدة في حسابه على " تويتر": الخطة تلبي التطلعات وتترجم أحد مبادئ الحكم الثمانية في دبي. فالعدل قوة وعزة وضمان استقرار وازدهار. ولا أحد فوق القانون في دبي.