توزيع 36.7 مليون وجبة بالسودان والأردن وغرب إفريقيا

أنجزت مبادرة «مليار وجبة»، الحملة الكبرى في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة، ضمن أربع قارات، توزيع أكثر من 36.7 مليون وجبة في السودان والأردن، وعدد من دول منطقة الساحل وغرب إفريقيا، بالتعاون مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنوك الغذاء المحلية والسلطات، وعدد من المؤسسات المجتمعية والجمعيات الخيرية في الدول المعنية، بهدف الوصول المباشر إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وتم توزيع 14 مليوناً و235 ألف وجبة في 11 ولاية في السودان، بالتعاون مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية ومنظمة زاد السودان للتنمية. فيما شهد الأردن توزيع 12 مليون وجبة في 12 محافظة، بالتعاون مع الشبكة وبنك الطعام الأردني، وعدد من الجمعيات في مختلف مناطق المملكة.

وشهدت موريتانيا توزيع ستة ملايين وجبة في مدن شنقيط وأطار، ومقاطعات لكصر، ودار النعيم، وتوجنين، وتيارت، بالتعاون مع الشبكة وبنك الغذاء الموريتاني والشبكة الغرب إفريقية لبنوك الطعام والجهات الحكومية.

فيما وزّعت حملة «مليار وجبة» أربعة ملايين و500 ألف وجبة في السنغال، ومالي، وغينيا، بواقع مليون و500 ألف وجبة في كلٍّ منها. وشملت عمليات التوزيع في السنغال مدينة مدينة كولخ وأحياء بولكا وجياماكير ومدينة باي، بالتعاون مع بنك الغذاء السنغالي، فيما شملت العمليات في مالي مدن خاي، وكاندي، وتاكوتالا، ووايكو بالتنسيق مع بنك الغذاء المالي، وفي غينيا مدن هورمامو، وسيري، وهوفلو، وموسكي، ويوديير بالتعاون مع بنك الغذاء الغيني.

ووفرت مبادرة «مليار وجبة»، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدعم الغذائي بصيغة طرود غذائية وتموينية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات مغذية لفترات طويلة، استفاد منها 612 ألفاً و250 شخصاً.

وأكدت مديرة مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سارة النعيمي، أن مبادرة مليار وجبة، الهادفة إلى توفير الدعم الغذائي للأفراد والأسر والنازحين واللاجئين الأقل حظاً في 50 دولة، وصلت بما يعادل 36 مليوناً و735 ألف وجبة إلى المستفيدين في ست دول، لتوفر شبكة أمان غذائي لهم ولأسرهم، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية، وهو ما يدعم رسالة الحملة الكبرى من نوعها في المنطقة، ووصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأضافت: «تعاوننا مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية حقق الاستفادة من حضور الشبكة على الأرض في عشرات الدول، وهو تعاون نأمل مواصلته انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المنظمة لمبادرة (مليار وجبة) وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، لضمان وصول الدعم الغذائي الذي نقدمه إلى مستحقيه بشكل مباشر».

بدوره، لفت العضو المؤسس رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية معز الشهدي، إلى أن التنسيق المشترك بين الشبكة ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سمح بالوصول المباشر، وتقديم الدعم الغذائي للأفراد الأقل حظاً في العديد من الدول والمجتمعات التي تشملها مبادرة «مليار وجبة»، منوّهاً بدور المبادرة في إرسال رسالة تضامن إنساني عابرة للحدود والحواجز.

وأكد الشهدي أن التعاون والتنسيق في العمل الخيري والإنساني والهادف يسهم في مضاعفة أثره وتوسيع نطاقات المستفيدين منه، مشيداً بالشراكة مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في هذا المجال في وقت يهدد فيه تحدي الجوع أكثر من 800 مليون إنسان حول العالم.

المساعدات الإنسانية والإغاثية

تأتي مبادرة «مليار وجبة»، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسة الخمسة لعمل المؤسسة. وأشركت المبادرة كل فعاليات وشرائح مجتمع الإمارات في أهدافها الخيرية والإنسانية، وفي الإسهام المجتمعي في تقديم الدعم والأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً. وتأتي مبادرة «المليار وجبة» الحالية لتتوج هذه الجهود وتوفر شبكة أمان غذائي للمحتاجين في 50 دولة في أربع قارات.