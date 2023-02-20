"نقل عجمان" تنفذ 4295 رحلة مجانية لنقل لأصحاب الهمم خلال العام الماضي

نفذت هيئة النقل في عجمان 4295 رحلة خاصة بنقل أصحاب الهمم في إمارة عجمان خلال العام الماضي، وذلك ضمن جهود الهيئة في تقديم خدمات مجانية لشريحة أصحاب الهمم وضمن المبادرات المجتمعية التي تسهم في إسعاد المجتمع ومن منطلق حرص الهيئة على توفير خدمات نقل متنوعة تناسب كافة فئات المجتمع، ومن أجل تمكين أصحاب الهمم في المجتمع بما يضمن تحسين جودة الحياة.

واستقبلت الهيئة 4295 طلب هاتفي لتوفير المركبات المخصصة لنقل أصحاب الهمم خلال العام الماضي.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة المهندس سامي علي الجلاف، أن خدمة أصحاب الهمم تعد من الخدمات المجتمعية التي تقدمها الهيئة للمتعاملين، حيث توفر الهيئة هذه الخدمة لأصحاب الهمم ذوي الاعاقات الحركية وتتميز هذه المركبات بوجود معدات لتسهيل عملية التنقل على العملاء، منها رافعات خاصة لحمل كراسي أصحاب الهمم كرسي متحرك داخل المركبة، ومقاعد خاصة بالمرافقين بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة في كافة المركبات وإمكانية تتبع الرحلة.

وذكر أن مركبة أصحاب الهمم تتميز بمجانتيها لأصحاب الهمم من فئة الإعاقة الحركية الراغبين بالتوجه الى المستشفيات والدوائر الحكومية في إمارة عجمان، مع وجود بطاقات أصحاب الهمم الصادرة من الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح أن الهيئة تسعى لزيادة عدد مركبات أصحاب الهمم لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة وتلبيةً لاحتياجات العملاء، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه يمكن طلب مركبات أصحاب الهمم عن طريق الاتصال على الرقم 600599997 أو عن طريق الواتساب 971600599997+، فيما يمكن الطلب عن طريق تطبيق route ajman.