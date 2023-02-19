«السلامة الغذائية»: المُعلّبات صغيرة الحجم أنسب لـ «رحلات البر»

قالت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إنه يفضّل عند استخدام المعلبات في رحلات البر، الاستعانة بالعبوات صغيرة الحجم، مثل (المربى، الأجبان، التونة، العصائر.. وغيرها)، لضمان الانتهاء منها بالكامل بعد كل وجبة، مع مراعاة قراءة تواريخ الصلاحية المدونة على البطاقة الغذائية.

وأكدت مواصلة فرق التفتيش التابعة لها تنظيم زيارات ميدانية لأماكن التخييم والحدائق العامة، للالتقاء برواد وزوار هذه الأماكن من مختلف فئات المجتمع، وتقديم النصائح والإرشادات لهم حول سبل التعامل الآمن مع المواد الغذائية، لتجنب تلوثها أو تلفها نتيجة الممارسات الخطأ، وتعريفهم بأهم التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواد الغذائية خلال الرحلة، لافتة إلى أن مفتشيها يقومون كذلك بتوزيع النشرات التوعوية على مرتادي البر، وبث مجموعة كبيرة من الرسائل التوعوية المرتبطة بسلامة الغذاء، خلال هذه الرحلات.

ودعت الهيئة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى اتباع اشتراطات السلامة الغذائية، خلال رحلات البر والتخييم التي تضمن لهم غذاء آمناً وبيئة صحية لا تشوبها المخاطر الصحية التي تكدر عليهم أوقاتهم، نتيجة إصابتهم بالأمراض المنقولة بوساطة الغذاء، لافتة إلى أنها تسعى من خلال الحملات التوعوية والتفتيشية إلى الاطلاع على الواقع الغذائي في أماكن التخييم، والتحقق من سلامة طرائق تداول الغذاء بمختلف مراحله، والتأكد من أن جميع أساليب نقل وتخزين المواد الغذائية تتم بالشكل الأمثل.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من وجود كميات كافية من الثلج في صندوق الثلج لحفظ أغذية سريعة التلف، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، ومن وضع اللحوم النيّئة في أكياس عازلة منفصلة عن المأكولات المطبوخة أو الجاهزة للأكل، مثل الخضار والفاكهة، إضافة إلى المحافظة على نظافة الأيدي والأدوات الأخرى المستخدمة في تحضير الطعام باستخدام المناديل الورقية لتنظيف الأيدي أو غسلها.

كما لفتت إلى أهمية استخدام الفحم الطبيعي أو الأخشاب أثناء عملية الشواء، مع تركها بعيدة عن أماكن التجمع، لحين تخلُّصها من أبخرة الكربون والغازات السامة قبل استخدامها في الشواء، وتفادي استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية الباردة في احتواء الأغذية الساخنة، واستخدام أدوات الطعام التي تستخدم لمرة واحدة، لتفادي التلوث العرضي، وانتقال الأمراض، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الخيام وخارجها بصفة مستمرة، ووضع بقايا الأطعمة داخل أكياس مغلقة، ووضعها في أماكن خاصة بالنفايات بعيداً عن أماكن تخزين المواد الغذائية.

وناشدت جميع مرتادي البر ضرورة شراء اللحوم المخصصة للشواء من وحدات البيع المعتمدة، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.

• فرق التفتيش تنظم زيارات ميدانية لأماكن التخييم والحدائق العامة لتقديم النصائح حول سبل التعامل الآمن مع المواد الغذائية.



• الهيئة حذّرت من استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية الباردة في احتواء الأغذية الساخنة.