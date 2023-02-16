رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى رئيسة وزراء جمهورية ليتوانيا إنغريدا سيمونيتي.