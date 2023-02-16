روبوتات تتولى توصيل «الطلبات» في واحة دبي للسيليكون

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وشركة «طلبات الإمارات»، التشغيل التجريبي لروبوتات «طالبوت» (talabot) ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في واحة دبي للسيليكون، للتشجيع على استخدام وسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، انطلاقاً من سعي إمارة دبي إلى تحويل 25% من رحلات وسائل النقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول 2030.

وتخدم مرحلة التشغيل التجريبي قاطني مشروع فلل السدر في واحة دبي للسيليكون الذي يتألف من أكثر من 1200 فيلا راقية لتوصيل الطلبات من المحال التجارية والمطاعم في مركز السدر للتسوق باستخدام ثلاثة روبوتات لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، لتوصيل الطلبات في زمن لا يتعدى 15 دقيقة.

وتدعم هذه الخدمة المبتكرة الطموحات الهادفة إلى دعم سائقي التوصيل في توصيل الطلبات من خلال الاعتماد جزئياً على الروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات لمسافات قصيرة، ما يسهم في زيادة كفاءة أسطول التوصيل وتقليل انبعاثات الكربون.

وقال المدير العام لواحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي، إن التنقل الذكي يشكل أحد المكونات الستة لاستراتيجية المدينة الذكية التي تتبناها واحة دبي للسيليكون، وفي هذا السياق يأتي تطبيق التجربة الريادية لاستخدام روبوتات محايدة كربونياً في توصيل الطلبات ضمن بيئة اختبار محددة ومدروسة وآمنة في مجمع سكني داخل الواحة، ونتطلع إلى نجاح هذه التجربة وتوسيعها على نطاق أكبر انطلاقاً من واحة دبي للسيليكون التي تشكل مركزاً للابتكار والمعرفة ضمن خطة دبي الحضرية 2040.

وأضاف: «تسهم شراكاتنا مع القطاعين الحكومي والخاص في صناعة فرص جديدة في قطاعات الأعمال، إلى جانب دعم التنمية المستدامة، وتسريع مقومات تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني للدولة بحلول عام 2050، وهو ما يدعم بناء مجتمع واقتصاد مستدام مرن وذكي ويرسخ موقع دبي ودولة الإمارات وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والابتكار واختبار تقنيات مجتمعات المستقبل الذكية».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد هاشم بهروزيان، إن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الابتكار والتكامل والتنقل المبتكر والمهارات والخبرات ذات الصلة، ورفد القطاع الخاص بأدوات تمكنه من تبنّي خدمات التنقل ذاتي القيادة في عملياته التشغيلية بما يحقق للمتعاملين القيمة المضافة، تماشياً مع توجهات إمارة دبي والإمارات في هذا الجانب.

وأكد بهروزيان أن هيئة الطرق حريصة على توسيع قاعدة شراكاتها مع القطاع الخاص، بالتعاون مع الشركاء المحليين، لتحقيق أكبر انتشار لثقافة الابتكار في قطاع التنقل، وتحويل هذه الابتكارات إلى جزء من عملياتها، تحقيقاً لرؤية الإمارة في هذا الجانب.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في «دييز»، معمر الكثيري، بأن التجربة الاختبارية للروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات تأتي في إطار حرص سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) على التطبيق العملي للأفكار النوعية والابتكارات الداعمة لتصورات المدينة الذكية التي تترجم الرؤية الاستراتيجية لمستقبل دبي بأن تكون المدينة الأذكى من خلال تخيّل المستقبل وتصميمه وتنفيذه، إلى جانب اختبار تقنيات صديقة للبيئة لخفض الانبعاثات بالتزامن مع عام الاستدامة 2023.

وأضاف: «نتطلع من خلال هذا التعاون إلى توفير حلول مبتكرة وآمنة ومجدية اقتصادياً ومستدامة لخدمات التوصيل والخدمات اللوجستية والتنقل ذاتي القيادة التي يتصاعد الطلب عليها في دبي، لمواكبة نموها وتوسعها العمراني المستمر».

وأكدت المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»، تاتيانا رحال: «يسرنا الكشف عن أسطولنا من روبوتات التوصيل ذاتية القيادة المعروفة بـ(طالبوت)، التي أطلقت لأول مرة في (إكسبو 2020 دبي)، وشهدت نجاحاً كبيراً، في واحة دبي للسيليكون لتقديم خدمة توصيل مستدامة للمقيمين، وكلنا ثقة أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في قطاع توصيل الطلبات والتنقل الذكي». وأضافت أن «الخطوات التي حققناها في التحول الرقمي ما كانت لتنجح لولا جهود الشركاء وثقتهم»، مؤكدة أن «(طلبات) تواصل جهود الابتكار لتعزيز ريادة دولة الإمارات لعالم التقنيات المبتكرة، وبناء مستقبل مزدهر في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية».

مسار الروبوت

توظّف الروبوتات الجديدة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوصيل الطعام ونقل الطلبات من أقرب المطاعم المشاركة إلى أبواب منازل فلل السدر، ويمكن للعملاء استخدام الخاصيات المدمجة في تطبيق «طلبات» لتتبّع مسار الروبوت على الخريطة، كما يجري إعلامهم لدى وصوله إلى محطته النهائية، وعند وصول طلبهم، يتمكن العميل من فتح المقصورة الآمنة باتباع الخطوات الواردة في التطبيق.