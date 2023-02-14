جولة مصورة للمستشفى الميداني الإماراتي في تركيا.. فيديو

قام الإعلامي الإماراتي إبراهيم الذهلي بعمل زيارة ميدانية إلى مدينة غازي عنتاب التركية، التي تضررت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وقام بتصوير المشفى الميداني الذي أنشأته دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل الذهلي، من هناك، قصصا مؤثرة ومشاهد مؤلمة من وسط ركام زلزال تركيا.

كما أطلعنا بفيديو مصور على المستشفى الميداني الذي أنشأته الإمارات في منطقة "إصلاحية" بمدينة غازي عنتاب التركية.