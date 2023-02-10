خالد بن محمد بن زايد يفتتح جسر «أم يفينة» بطول 11 كيلو متراً

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أمس جسر «أم يفينة»، الذي يبلغ طوله 11 كيلومتراً، ويربط شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي بجزيرة أم يفينة وجزيرة الريم، ما يعزز منظومة النقل في المدينة، ويدعم انسيابية الحركة المرورية، ويرتقي بجودة الحياة.

ويضم المشروع، الذي يُعد واحداً من أضخم مشاريع البنية التحتية التي تعكس التنمية الحضرية المتطورة في أبوظبي، مسارات مخصصة للمشاة وأخرى لركوب الدراجات الهوائية، إضافةً إلى مرافق خدمية وأماكن لتأجير الدراجات الهوائية وغيرها من الخدمات، ما يُسهم في توفير وسائل نقل أكثر استدامة، ويشجع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي وأكثر نشاطاً. ويشتمل المشروع الذي أشرفت على تطويره شركة الدار العقارية، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، سبعة جسور؛ منها خمسة خرسانية، وجسران مائيان بطول 3.8 كيلومترات، فيما تصل الطاقة الاستيعابية القصوى للطريق، الذي يتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى ما يقرب من 6000 مركبة في الساعة بكل اتجاه (أي 12 ألف مركبة في الاتجاهين على ستة مسارات).

يُمثّل جسر أم يفينة، المرحلة الأولى من مشروع أكبر يجري العمل على تصميمه، ويربط عند الانتهاء منه جزيرة الريم وجزيرة السعديات مع شاطئ الراحة ومدينة خليفة.