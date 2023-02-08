فريق الإنقاذ الإماراتي ينقذ عائلة سورية من تحت أنقاض منزلها جراء زلزال تركيا

نجحت فرق البحث والإنقاذ الإماراتية ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" في إنقاذ عائلة "أم وابن وبنتان" من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب الزلزال الذي وقع مؤخرا في تركيا.



ورافقت وكالة أنباء الإمارات "وام" فرق البحث والإنقاذ خلال تلك العملية التي استهدفت أنقاض منزل في منطقة كهرمان مرعش وبدأت منذ أكثر من 5 ساعات واستمرت بكفاءة عالية حتى تكللت بالنجاح منذ قليل.



وسارعت الفرق الطبية المعنية بالتعامل مع أفراد العائلة بكفاءة عالية وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم فيما من المقرر أن يتم تحويلهم بعد ذلك على المستشفيات المتخصصة في تركيا للحصول على الرعاية الطبية الكاملة.



وتقدم أقارب وأصدقاء العائلة الذين تواجدوا في موقع المنزل المنهار بالشكر والتقدير إلى فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على جهودها الكبيرة واحترافيتها العالية خلال عملية استخراج أفراد العائلة من تحت الأنقاض، كما أشادوا بدعم السلطات التركية لجهود الإغاثة.