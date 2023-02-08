وزارة الخارجية.. إخلاء طبي لمواطنين مصابين من جنوب تركيا

ضمن عملية الفارس الشهم 2 .. نفذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الدفاع عملية إخلاء طبي لثلاثة مواطنين وإعادتهم إلى الدولة إثر تعرضهم لإصابات متوسطة بسبب الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي جنوب تركيا.

يذكر أن الوزارة أصدرت بياناً للمواطنين المتواجدين في الدول المتضررة بالزلزال تؤكد فيه أهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالزلزال كما أفادت بضرورة الإبلاغ والتواصل مع الخارجية الإماراتية في الحالات الطارئة من خلال الرقم 0097180024 وكذلك التسجيل في خدمة تواجدي.