منتدى الصحة العالمي يناقش التحول إلى الرعاية الصحية الرقمية والقضاء على الأوبئة

يبحث منتدى الصحة العالمي الذي يعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 في 14 فبراير الجاري، مجموعة واسعة من المواضيع التي تستشرف مستقبل الصحة ضمن أجندة عالمية، إضافة إلى مناقشة التحول إلى الرعاية الصحية الرقمية وكيفية تمكينها للجميع، كما يستهدف توحيد الجهود للقضاء على الأوبئة والأمراض المزمنة وتحقيق الاستدامة الصحية في مواجهة التغيرات المناخية.

وتنطلق القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير وتجمع نخبة من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار.

ويشهد منتدى الصحة العالمي مشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي يلقي كلمة في الجلسة العامة الرئيسية يستعرض فيها الأولويات الصحية العالمية في المرحلة المقبلة، كما يشارك وزراء ومسؤولون ورؤساء منظمات دولية وخبراء عالميون.

منصة عالمية

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس: "يشكل منتدى الصحة العالمي، منصة عالمية وخارطة طريق لمستقبل الصحة تُرسم معالمها الأساسية من دولة الإمارات، بما يعزز المكانة التنافسية للدولة كمركز عالمي لتطوير وابتكار الحلول للتحديات الصحية ومواجهة المتغيرات المتسارعة التي تمر بها البشرية، لاسيما وأن الإمارات على أعتاب استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 ، في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهود الإمارات في بناء نظام صحي مرن ومستدام بيئياً".

وأشار العويس، إلى أن تزامن عقد القمة العالمية للحكومات ومنتدى الصحة العالمي مع شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2023"، والذي يعد الحدث الوطني الأكبر من نوعه، ويستهدف المساهمة في تعزيز مكانة الدولة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، يعد تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تكون دولة الإمارات المحور الذي تنطلق منه الأفكار الخلاقة والحلول المبتكرة في مجال الرعاية الصحية في خدمة شعوب المنطقة والعالم.

وأكد العويس، حرص دولة الإمارات على بلورة رؤية مشتركة وموحدة من خلال هذا المنتدى للتعامل مع التحديات الصحية التي تشكلها الأمراض والأوبئة المستقبلية بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتعزيز صحة الإنسان الذي يشكل محور اهتمام قطاع الرعاية الصحية، وهو النهج ذاته الذي تتبناه دولة الإمارات، للوقاية من الأمراض وابتكار أنظمة الرعاية الصحية المستقبلية وتوفير خدمات وعلاجات مبتكرة محورها الإنسان وبناء مستقبل أفضل وجودة حياة صحية لجميع البشر.

وأشار إلى أن استقطاب المنتدى لأهم المسؤولين وأصحاب القرار على مستوى العالم في مجال الرعاية الصحية، يجسد التزام الإمارات وسعيها نحو توحيد وتكاتف الجهود العالمية لوضع خطط تعزز الاستعداد والجاهزية من خلال نهج صحي موحد، واستجابة متسقة للتحديات الصحية والارتقاء بأداء الأنظمة الصحية، بالإضافة إلى تعزيز دور الحكومات والمنظمات في تسريع رقمنة النظم الصحية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

5 جلسات حوارية

ويشهد منتدى الصحة العالمي عقد 5 جلسات حوارية يستهلها معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بكلمة افتتاحية، ثم يشارك معاليه في الجلسة الحوارية الأولى التي تحمل شعار "المحافظة على الصحة – الأولوية القصوى للجميع" مع معالي خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، والدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية.

وتناقش الجلسة أهمية تركيز أجندات الرعاية الصحية المستقبلية على الاستعداد المستدام للأمن الصحي والقدرة على الصمود، من خلال دعم النظم الصحية الضعيفة، وفق نهج منسق على مستوى النظام البيئي الصحي وترسيخ عوامل التمكين الشاملة والاستجابات المرنة.

وتبحث الجلسة الثانية طرق التحول في الرعاية الصحية من ناحية التكامل وإمكانية الوصول، بمشاركة نخبة من المسؤولين العالميين عن مؤسسات في القطاع الصحي.

تطورات تكنولوجية

وتحمل الجلسة الثالثة عنوان "المسارات الصحية وتوظيف الصحة الرقمية لتعزيز صحة العمر، من خلال القضاء على الأوبئة والأمراض المزمنة والسرطانات" بمشاركة الدكتور مومو فويسيتش ، المؤسس المشارك ورئيس العلماء في شركة Viome.

وفي جلسة تحت عنوان "قفزة نوعية في مجال الصحة من خلال الاكتشافات المستقبلية" تستعرض مديرة متحف الاستكشاف في جامعة جنوب أستراليا الدكتورة كريستين ألفورد، أهم التوجهات والتطورات التكنولوجية التي أدت إلى تغييرات كبيرة في صحة الإنسان ورفاهه.

وتحت عنوان "تأثير التغيرات المناخية على الصحة" تستعرض كريستي إيبي، الأستاذة بمركز الصحة والبيئة العالمية بجامعة واشنطن، الآثار الصحية السلبية الناتجة عن تغير المناخ.