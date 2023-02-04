الطقس صحو وانخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية، بسرعة تراوح بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، وفي بحر عمان خفيفاً.