تكريم مواطنين من غليلة لتعاونهم في إنقاذ عالقي الجبال والوديان

كرم قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العميد عبد الله خميس الحديدي، 8 مواطنين تقديراً لتعاونهم في البحث والإنقاذ عن المفقودين أو العالقين من مرتادي الجبال والوديان بمنطقة غليلة برأس الخيمة وشعورهم المطلق بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية تجاه أفراد المجتمع ومساعدتهم باختلاف أعراقهم وأجناسهم وتعدد ثقافاتهم ومعتقداتهم.

حيث وجه الحديدي الشكر والتقدير إلى المواطنين المتعاونين من الأهالي مع الشرطة في إنقاذ الجمهور العالق في المناطق الجبلية والوديان وغيرها من المناطق التي يرتادها الجمهور من السياح وزوّار الإمارة وغيرهم بمنطقة غليلة، مثمناً شعورهم بالمسؤولية المجتمعية الأمر الذي عكس الجانب الإنساني لديهم فضلاً عن شعورهم بضرورة دعم التماسك المجتمعي وحرصهم على تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد الحديدي أن التكريم ليس إلا عرفاناً وتقديراً لأدوار مواطني منطقة غليلة في نشر وتعزيز الأمن، مثمناً شجاعتهم الكبيرة وظهورهم بصورة مشرفة يحتذى بها من خلال استعدادهم المستمر لتقديم الدعم والعون الإنساني لأفراد الجمهور.