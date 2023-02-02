لطيفة بنت محمد: من يتخرّج في مدرسة محمد بن راشد قادر على مواجهة التحديات كافة

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن الذكرى الـ15 لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في إمارة دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب نائب حاكم دبي، هي ذكرى متفردة لقيادة مُلهِمة، نشأت في مدرسة القائد الاستثنائي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرةً إلى أن نبع سموه لا ينضب.

وأكدت سموها أن من يتخرّج في مدرسة محمد بن راشد سيكون قادراً على مواجهة التحديات كافة، بما يمتلكه من قيم ومبادئ وحكمة. وقالت: «سمو الشيخ حمدان بن محمد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، فخرٌ للوطن، وقدوةٌ لأبنائه، ومثال يحتذى في الإدارة والقيادة والتخطيط، نجحا في تكريس منظومة حكومية قائمة على نهج الريادة والإبداع والابتكار، وأسهما في تحقيق أهداف دبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً على مختلف الأصعدة، فوصلت إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة والتنافسية العالمية في مختلف المجالات، وأصبحت أيقونة فريدة في سرعة النمو والإنجاز واستشراف المستقبل وصناعته».

وأضافت سموها: «تعلمنا من سموهما أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ووضع الأهداف الطموحة ومتابعة تنفيذها، والسعي الدائم للتطوير، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية. ونفخر بما حققاه من إنجازات استثنائية في مسيرة دبي، رسخا من خلالها حضور الكفاءات الوطنية الشابة، وأثبتا قدرتها على صناعة المستقبل وإرساء دعائمه، ودورها في تحريك عجلة التنمية ودفعها للتقدم، وتحقيق الصدارة في مُختلف الميادين».